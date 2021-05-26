Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин призвал граждан страны вакцинироваться от коронавируса. По его словам, российский препарат — самый надежный и безопасный. Об этом он сообщил в среду, 26 мая, на совещании по экономическим вопросам.

«Я хотел бы еще раз подчеркнуть, обратиться ко всем нашим гражданам: Подумайте как следует, имейте в виду, что российская вакцина — это практика показала уже миллионного применения — самая надежная сегодня и самая безопасная», — сказал глава государства.

Он добавил, что в России созданы все условия для того, чтобы вакцинироваться.

Также Путин выступил против обязательной вакцинации.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил 25 мая, что к осени от коронавируса должно быть привито около 60% взрослого населения страны.

Министр подчеркнул, что переломить ситуацию с распространением COVID-19 в регионах России может только вакцинация. По его словам, врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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