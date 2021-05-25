Мурашко спрогнозировал вакцинацию 60% взрослого населения России к осени

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил во вторник, 25 мая, что к осени от коронавирусной инфекции должны быть привиты 60% взрослого населения России.

«В настоящее время наша приоритетная задача — это вакцинация населения. 60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени», — рассказал он на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 сообщили, что в России за минувшие сутки зарегистрировано 7884 новых случая заболевания. Так, большинство из них зафиксировано в Москве (2075), Санкт-Петербурге (844) и Московской области (734).

Во вторник Мурашко также заявил, что переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионах России может вакцинация. Он отметил, что врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать данную процедуру.

24 мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над коронавирусом жителям страны необходимо проходить вакцинацию. Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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