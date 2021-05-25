Мурашко назвал способ переломить ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионах России остается напряженной, переломить ее может вакцинация. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ситуация с заболеваемостью в регионах нашей страны остается напряженной, кардинально переломить ее может только достижение необходимого коллективного иммунитета, эта задача может быть решена только через вакцинацию», — отметил глава Минздрава в ходе конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

По его словам, врачам следует подавать пример населению, чтобы стимулировать вакцинацию.

Накануне начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петерьургу Ирина Чхинджерия сообщила, что ситуация с COVID-19 в городе напряженная, число заболевших после майских праздников значительно увеличилось почти во всех возрастных группах, кроме лиц старше 65 лет. Также специалист указала на увеличение тяжелых случаев заболевания, рост количества пневмоний и госпитализаций.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над коронавирусом жителям страны необходимо проходить вакцинацию. Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим. Как подчеркнула председатель Совфеда, в настоящее время необходима ответственность граждан и их желание обезопасить себя и своих близких, а также поспособствовать улучшению ситуации в стране.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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