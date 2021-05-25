В России за сутки выявили 7884 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировано 7884 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.

Уточняется, что больше всего заболевших зафиксировано в Москве (2075), Санкт-Петербурге (844) и Московской области (734).

Также известно, что за 24 часа скончались 393 человека. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 8743 пациента.

Всего за время пандемии в РФ выявлено 5 017 795 случаев COVID-19. При этом вылечились 4 632 955 пациентов, скончались 119 194 человека.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для полной победы над коронавирусом жителям страны необходимо проходить вакцинацию. Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим. Как подчеркнула председатель Совфеда, в настоящее время необходима ответственность граждан и их желание обезопасить себя и своих близких, а также поспособствовать улучшению ситуации в стране.

Ранее, 21 мая, о важности прививки напомнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, в связи с чем необходимо направить все силы на вакцинацию населения.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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