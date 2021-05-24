Матвиенко назвала вакцинацию единственным путем победы над COVID-19

В России важно проводить разъяснительную работу по важности вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 24 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, избежать третьей волны заболевания можно только благодаря осознанности граждан и их желанию сделать прививку.

«Сейчас только одно — вести, обращаюсь к журналистам в том числе, разъяснительную информационную работу, объяснять гражданам, что это единственный способ победить окончательно ковид, добиться общенационального иммунитета», — отметила Матвиенко в ходе поездки в Кемерово.

Она добавила, что проблем с вакцинами нет, препараты доступны всем желающим. Как подчеркнула председатель Совфеда, в настоящее время необходима ответственность граждан и их желание обезопасить себя и своих близких, а также поспособствовать улучшению ситуации в стране.

Матвиенко указала, что Кемеровская область стала одним из лидеров по темпам вакцинации среди российских регионов, первую дозу препарата там получили уже 260 тыс. человек.

«Главное, что руководство региона понимает важность вакцинации и создало комфортные условия для граждан. Количество прививочных пунктов достаточно для всех желающих», — сообщила Матвиенко.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться при добровольной вакцинации. При этом защита от коронавируса, по мнению большинства ученых, не будет пожизненной, поэтому будут необходимы регулярные прививки, уточнил политик.

Ранее, 21 мая, о важности прививки напомнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, в связи с чем необходимо направить все силы на вакцинацию населения.

18 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от COVID-19. Она подчеркнула, что именно этих показателей необходимо добиться для победы над инфекцией.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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