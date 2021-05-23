Медведев назвал условие для создания коллективного иммунитета к COVID

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться при добровольной вакцинации. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», — приводит слова Медведева ТАСС.

Таким образом, зампред Совбеза РФ прокомментировал реакцию на его высказывание о том, что в некоторых случаях страны могут вводить обязательную вакцинацию.

Иммунитет к коронавирусу, по мнению большинства ученых, не будет пожизненным, поэтому будут необходимы регулярные прививки, уточнил Медведев.

Политик напомнил, что в своем выступлении, которое стало поводом для обсуждения этой темы, он подчеркивал, что вакцинация в России имеет добровольный характер. А его слова о том, что в некоторых случаях при большой общественной опасности государства вводят обязательную вакцинацию и для этого требуется отдельное законодательное постановление, были комментарием на реплику коллеги из ПАСЕ про решение Европейского суда по этому вопросу.

19 мая Дмитрий Медведев сообщил, что теоретически вакцинация может быть обязательной в государственных интересах с целью защиты подавляющего большинства населения. При этом он уточнил, что сама по себе иммунизация предполагает согласие гражданина на ее осуществление, что говорит о добровольности ее проведения.

10 мая президент России Владимир Путин сообщал, что в стране от COVID-19 привилось уже более 21 млн человек. Он призвал граждан активно тестироваться на COVID-19 и вакцинироваться.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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