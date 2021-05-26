Под покрытием: в РФ появились страховки от рисков вакцинации против COVID

Страховые компании начали запускать в продажу полисы, покрывающие риски вакцинации от коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших организациях . Стоимость страховки в различных компаниях варьируется от 500 до 4 тыс. рублей. Однако компенсация гарантируется только в случае серьезных последствий для здоровья и жизни клиента: при резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти. Выплаты в случае госпитализации составят от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, а при летальном исходе — порядка 500 тыс. рублей .

Спрос на защиту

На российском страховом рынке появились полисы, покрывающие риски вакцинации от COVID-19, некоторые компании обновили уже существующие продукты от осложнений после прививок, включив в перечень инъекцию от коронавируса. С начала 2021 года объем страховых премий по подобным полисам составил порядка 100–200 млн рублей, сообщил генеральный директор «БКС Страхование жизни» Андрей Дроздов. Только у Росгосстраха с конца декабря по конец марта этот продукт приобрели порядка 23 тыс. человек, а сборы компании превысили 23 млн .

Под покрытием2 Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Стоимость полиса в различных компаниях варьируется от 500 до 4 тыс. рублей. Однако компенсация гарантируется только в случае серьезных последствий для здоровья и жизни клиента: при резкой аллергической реакции, госпитализации или смерти. Выплаты в случае госпитализации составят от 10 тыс. до 100 тыс. рублей, а при летальном исходе — порядка 500 тыс. При этом компенсация в случае осложнений не всегда поступает клиенту, по условиям ряда полисов, средства покроют лечение в больнице .

В большинстве случаев страховка начинает действовать в день после ее покупки, в отличие от полиса от коронавируса, который вступает в силу только спустя одну-две недели . При этом доказывать, что последствия наступили именно после вакцинации, клиент не обязан. При обращении он должен предоставить только документ о получении прививки и заключение врача о состоянии здоровья. У ВСК не требуется даже последнего, однако есть два дополнительных условия: полис действует только в течение 45 дней после каждой вакцинации и оформить договор могут люди до 65 лет, рассказали в пресс-службе организации.

В «Капитал Лайф Страхование жизни» пик спроса на программы, покрывающие риски заболевания коронавирусом и последствий вакцинации, зафиксировали весной и в конце лета 2020 года. С активизацией прививочной кампании россиян популярность последнего вида полисов выросла еще сильнее , сообщили в пресс-службе. В ВСК также отметили увеличение спроса на обновленную в феврале этого года страховку по сравнению с 2020-м, когда в покрытие входили вакцины по национальному календарю прививок, а коронавирус не указывался.

В «АльфаСтраховании» запускать подобный продукт собираются в ближайшее время.

Под покрытием1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В ВСС от метили, что полисы, покрывающие риски прививки от коронавируса, не стали массовыми продуктами. Их появление — скорее тестирование потенциальной клиентской потребности , считает вице-президент организации Виктор Дубровин. Однако в ВСК и «Уралсиб страховании» ожидают повышения спроса на эту услугу в 2021 году. В СК «Сбербанк страхование» также отметили, что некоторые россияне опасаются побочных эффектов прививки и поэтому рассматривают такой продукт для покупки. Компания прорабатывает возможность включить риски вакцинации от коронавируса в уже существующую страховку в ближайшее время, сообщила директор медицинского страхования организации Наталья Харина.

В компаниях не ответили на вопрос «Известий» о количестве страховых случаев и выплат по ним.

Риск ограничен

По мере популяризации идеи вакцинации в обществе будет расти и заинтересованность населения в страховках, покрывающих риски прививок от коронавируса , уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финагенова. При этом, если верить результатам исследований о безопасности российских вакцин от COVID-19, не стоит ожидать высокой убыточности таких продуктов для страховщиков. В особенности если такие полисы будут оформлять не только люди с хроническими заболеваниями, то есть с повышенным уровнем риска, но и более широкий круг граждан.

При этом стоит учитывать условия подобных договоров. Страховки, покрывающие риски вакцинации от коронавируса, не могут приобрести лица старше 65 лет и инвалиды, то есть как раз граждане из группы повышенного риска , рассказала директор страховых рейтингов НРА Татьяна Никитина. Кроме того, большинство побочных реакций не требует стационарного лечения, а действие полиса распространяется только на осложнения, возникшие в течение 30–45 дней после прививки, то есть он не покрывает возможные долгосрочные риски вреда здоровью. Учитывая эти условия, эксперт прогнозирует, что количество выплат клиентам будет небольшим, а сам продукт окажется прибыльным для страховщиков.

Под покрытием3 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Несмотря на невысокую стоимость полиса, страховку от коронавируса приобрело менее 5% населения России . При этом условия получения выплат оказались жесткими, чтобы компании смогли заработать. То же самое произойдет и с договорами, покрывающими риски вакцинации, сообщила юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.