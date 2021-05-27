В Минпросвещения оценили вероятность дистанционной сдачи ЕГЭ

Если перевод отдельных частей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционный формат обоснован, то его нужно осуществить, обязательного обсудив этот вопрос. Об этом 27 мая заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Все новые изменения должны очень внимательно обсуждаться, в том числе если перевод каких-то элементов экзамена на дистанционный [формат], если это обосновано, то это нужно делать, но обсуждая», — сказал он в беседе с журналистами.

Ранее в этот день глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил, что в будущем ЕГЭ могут перевести в дистанционный формат. Как отметил чиновник, обеспечить равные условия всем участникам подобного формата будет трудно. Необходимы равные технические характеристики компьютера и скорость интернета, объяснил он.

Также Музаев в четверг отметил, что для работы на ЕГЭ учителя не обязаны вакцинироваться от COVID-19 или сдавать тест на коронавирус. Глава Рособрнадзора отметил, что регионам было предложено провести работу с организаторами и наблюдателями, чтобы в приоритете при выборе сотрудников для участия в экзаменах были те, кто сделал прививку от COVID-19 или же имеет титры антител. В резерве, по его словам, было рекомендовано оставить учителей старшего возраста и имеющих какие-либо заболевания.

Музаев подчеркнул, что в этом году в пунктах сдачи экзамена будут дежурить свыше 7 тыс. медработников. Также там установят посты МВД для обеспечения безопасности.

Всего, по его словам, в стране в текущем году будет организовано порядка 5,8 тыс. пунктов для сдачи ЕГЭ. Для организации и проведения экзаменационных мероприятий планируется задействовать более 300 тыс. человек, добавил глава ведомства.

В 2021 году ЕГЭ пройдет в период с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.