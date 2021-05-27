Пост полиции организуют в каждом пункте проведения ЕГЭ в 2021 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в четверг, 27 мая, что в каждом пункте проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году будет организован пост МВД России.

«Есть поручение президента РФ [Владимира Путина], и, в соответствии с этим поручением, посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры», — рассказал Музаев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в пунктах проведения ЕГЭ усилят меры безопасности после нападения на школу в Казани. Она также отметила необходимость проведения экзаменов без сбоев.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в здании гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В больницы Казани после стрельбы в гимназии были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. Позднее пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.

25 мая стало известно, что шестеро пострадавших детей остаются в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, еще шестерых выписали. За день до этого из больницы выписали одну из пострадавших — 13-летнюю девочку. Отмечалось, что ее состояние оценивалось как удовлетворительное.

Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь. Российский лидер также призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

В 2021 году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.