Еще одного раненного при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы

В больнице остаются еще 12 детей, которые пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, одна девочка 2008 года рождения была выписана. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«В стационаре ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница) остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 г.р. выписана домой в удовлетворительном состоянии», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

20 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, остаются в тяжелом состоянии.

18 мая сообщалось, что еще двое детей, пострадавших при стрельбе в школе, выписаны домой. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Всего в больницы Казани после атаки на гимназию были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. В минувшую среду пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву. Трое пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.