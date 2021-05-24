Прямой эфир
Общество
Матвиенко указала на преимущества удаленной работы для женщин
Мир
Во Франции допустили «закрытие воздушного пространства Белоруссии»
Туризм
В Турции допустили отмену ПЦР-тестов для въезда туристов из России
Мир
В США выявили проблемы с сердцем у привитых Moderna и Pfizer подростков
Общество
За использование поддельных госномеров планируют наказывать по УК
Мир
На Украине призвали изменить правила «Евровидения» из-за России
Спорт
Овечкин из-за травм не сыграет за сборную РФ на ЧМ по хоккею
Экономика
Минпромторг проработает предложения по поддержке импортозамещения
Мир
Принц Гарри признал проблемы с алкоголем из-за смерти матери

Еще одного раненного при стрельбе в Казани ребенка выписали из больницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больнице остаются еще 12 детей, которые пострадали в результате стрельбы в школе в Казани, одна девочка 2008 года рождения была выписана. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Смертельный вход: как избежать повторения казанской трагедии
Системы безопасности в гимназии №175 были отключены, а школьники не имели пропусков

«В стационаре ДРКБ (Детская республиканская клиническая больница) остаются 12 детей, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Девочка 2008 г.р. выписана домой в удовлетворительном состоянии», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

20 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, остаются в тяжелом состоянии.

18 мая сообщалось, что еще двое детей, пострадавших при стрельбе в школе, выписаны домой. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Всего в больницы Казани после атаки на гимназию были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. В минувшую среду пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву. Трое пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021