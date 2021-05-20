Мурашко рассказал о состоянии двоих пострадавших при стрельбе в Казани детей

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175, остаются в тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг, 20 мая, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — отметил министр.

18 мая сообщалось, что еще двое детей, пострадавших при стрельбе в школе, выписаны домой. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Всего в больницы Казани после атаки на гимназию были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых.

15 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что учащимся и педагогам, которые пострадали в результате нападения на школу в Казани, организуют поездку на космодром Байконур. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.