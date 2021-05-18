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Двоих пострадавших при стрельбе в Казани детей выписали из больницы

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Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии № 175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, выписаны домой. Об этом 18 мая рассказал представитель минздрава республики.

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Медики оценивают состояние мальчиков 2012 и 2013 годов как удовлетворительное, отмечает «РИА Новости». В настоящее время в стационаре лечебного учреждения находятся 13 детей. Состояние пациентов стабильное, отрицательной динамики не наблюдается.

Всего в больницы Казани после атаки на гимназию были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. На прошлой неделе пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один пострадавший мальчик выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.

15 мая гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что учащимся и педагогам, которые пострадали в результате нападения на школу в Казани, организуют поездку на космодром Байконур. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

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