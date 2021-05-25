В Минздраве рассказали о находящихся в больнице после стрельбы в Казани детях

Шестеро детей после стрельбы на школе в Казани остаются в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, еще шестерых выписали. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сроки выписки оставшихся пациентов пока не называются.

«Остаются шестеро, еще шестерых вчера выписали. Состояние стабильное», — сообщили в ведомстве.

24 мая из больницы выписали одну из пострадавших — 13-летнюю девочку. Ее отправили домой, состояние оценивалось как удовлетворительное.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 20 мая рассказал, что двое пострадавших детей остаются в тяжелом состоянии.

Всего в больницы Казани после стрельбы в гимназии были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. Позднее пятерых детей и трех взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.

Нападение на гимназию №175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.