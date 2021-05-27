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Меры безопасности при проведении ЕГЭ усилят после стрельбы в Казани
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Меры безопасности при проведении ЕГЭ усилят после стрельбы в Казани

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В пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) усилят меры безопасности после нападения на школу в Казани. Соответствующее поручение дала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время селекторного совещания с регионами, где обсуждались вопросы проведения ЕГЭ в текущем году.

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«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», — процитировали Голикову в ее секретариате в четверг, 27 мая.

Отмечается, что вице-премьер указала на необходимость проведения экзаменов без сбоев и при соблюдении все санитарных норм. Особое внимание, по ее словам, следует уделить выполнению всех эпидемиологических мер и рекомендаций, в том числе Роспотребнадзора и Рособрнадзора, для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего в 2021 году, по словам Голиковой, для организации ЕГЭ непосредственно в пунктах проведения экзаменов в качестве кадров будут задействованы свыше 300 тыс. человек.

На подготовительном этапе и в период проведения ЕГЭ в пошлом году среди регионов лидерами стали Ленинградская и Орловская области, подчеркнула она. Также высокий уровень проведения экзаменов был зафиксирован в Вологодской области и Алтайском крае.

Нападение на гимназию № 175 в Казани было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в учебном заведении, открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

В больницы Казани после стрельбы в гимназии были госпитализированы 24 пострадавших — 21 ребенок и трое взрослых. Позднее пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в Москву.

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской гимназии. Он заверил, что пострадавшие в результате ЧП получат всю необходимую помощь, и призвал власти Казани взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и пострадавших.

В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

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