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В Рособрнадзоре рассказали о работе учителей на ЕГЭ в период COVID-19

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Для работы организаторами на едином государственном экзамене (ЕГЭ) учителя не обязаны вакцинироваться от COVID-19 или сдавать тест на коронавирус. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Никакой установки на обязательную вакцинацию организаторов экзаменов нет и не будет... Просьба к учителям, если в каком-то субъекте такое будет происходить, звонить нам, мы в эту ситуацию вмешаемся», — заявил он в ходе пресс-конференции.

Музаев добавил, что преподавателям также не придется в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус перед ЕГЭ.

Глава Рособрнадзора отметил, что регионам было предложено провести работу с организаторами и наблюдателями, чтобы в приоритете при выборе сотрудников для участия в экзаменах были те, кто сделал прививку от COVID-19 или же имеет титры антител. В резерве, по его словам, было рекомендовано оставить учителей старшего возраста и имеющих какие-либо заболевания.

Музаев подчеркнул, что в этом году в пунктах сдачи экзамена будут дежурить свыше 7 тыс. медработников. Также там установят посты МВД для обеспечения безопасности.

Всего, по его словам, в стране в текущем году будет организовано порядка 5,8 тыс. пунктов для сдачи ЕГЭ. Для организации и проведения экзаменационных мероприятий планируется задействовать более 300 тыс. человек, добавил глава ведомства.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на необходимость проведения экзаменов без сбоев и при соблюдении всех санитарных норм. Особое внимание, по ее словам, следует уделить выполнению эпидемиологических мер и рекомендаций, в том числе Роспотребнадзора и Рособрнадзора, для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

В текущем году ЕГЭ пройдет в период с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

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