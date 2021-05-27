Рособрнадзор допустил дистанционную сдачу ЕГЭ в будущем

Рособрнадзор допускает дистанционную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в будущем. Об этом 27 мая в ходе пресс-конференции заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«Я не могу пока сказать год в будущем, когда это произойдет», — добавил он.

Как отметил чиновник, обеспечить равные условия всем участникам подобного формата будет трудно. Необходимы равные технические характеристики компьютера и скорость интернета, объяснил он. По этой причине невозможно было сразу ввести ЕГЭ по информатике на компьютерах, который в этом году пройдет впервые, добавил Музаев.

Ранее в этот день глава Рособрнадзора рассказал, что решил сдать пробный ЕГЭ по русскому языку и получил оценку не ниже «четверки». Дописать задания ему не дали журналисты, отметил чиновник.

В конце октября 2020 года Музаев также допустил в будущем проведение ЕГЭ в дистанционном формате. Он отметил, что внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения и стимулирует учащихся.