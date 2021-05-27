Глава Рособрнадзора назвал свою оценку на пробном ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев попробовал сдать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку и получил оценку не ниже четверки. Об это он рассказал 27 мая на пресс-конференции, посвященной ЕГЭ.

По его мнению, раньше русский язык было сдать проще, чем в настоящее время. «Дописать мне не дали журналисты. Сочинение я не успел дописать, но не тройку я получил точно», — отметил Музаев. Задания с короткими ответами он решил.

Как добавил чиновник, на написание экзамена ему было выделено 30 минут, при этом необходимо было выполнить три задания из первой части и развернутую часть — сочинение по темы Победы.

«Мне как выпускнику, не сдававшему ЕГЭ, было интересно посмотреть эту процедуру, насколько она отличается от прошлых экзаменов», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее в четверг в Госдуме предложили предоставить выпускникам школ право выбора между сдачей ЕГЭ и классическими экзаменами. В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию.