В Госдуме предложили давать выбор выпускникам между ЕГЭ и ГВЭ

В Госдуме предложили предоставить выпускникам школ право выбора между сдачей ЕГЭ и классическими экзаменами. Соответствующий законопроект собирается внести первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин. Об этом сообщила в четверг, 27 мая, «Газета.ру».

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ. Я думаю, что [буду вносить проект] уже осенью, если попаду, в составе новой Государственной думы», — заявил Смолин.

Он добавил, что, хотя ЕГЭ и изменился в лучшую сторону, «вреда от него всё же больше, чем пользы». Жизненная цена ЕГЭ, по словам Смолина, крайне высока, потому старшеклассники в последние годы перестают практически заниматься образованием и занимаются исключительно подготовкой к ЕГЭ.

«В результате мы получаем людей с приличными результатами ЕГЭ, но без среднего общего образования», — уверен депутат.

В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут выбрать государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

В настоящее время право сдавать государственный выпускной экзамен после 11-го класса на постоянной основе закреплено за детьми-инвалидами, учениками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), воспитанниками специализированных школ или интернатов закрытого типа, а также школьниками, отбывающими наказание в исправительных колониях.

Чтобы сдавать ГВЭ, необходимо написать специальное заявление. Также требуется предоставить документы, подтверждающие невозможность сдавать ЕГЭ. Для этого ребенка направляют в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).

26 мая министр просвещения России Сергей Кравцов назвал временной мерой отмену ЕГЭ для выпускников, которые не поступают в вузы. Решение об отмене единых государственных экзаменов для таких школьников было принято в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

20 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду на то, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать не только планирующие поступать в вузы, но и все выпускники школ.