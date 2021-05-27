Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Армия
США заявили о подошедшем к Гавайям разведывательном корабле ВМС России
Мир
Пентагон отказался называть Россию врагом
Общество
Вирусолог прокомментировал слова Путина о необязательности вакцинации
Мир
Вывезенные из сектора Газа россияне вылетели в Москву спецбортом МЧС
Армия
Путин потребовал завершить в срок строительство 20 военных кораблей
Политика
Контроль за выдачей медсправок на оружие ужесточат с 1 марта 2022 года
Мир
Более 1,4 тыс. осложнений после вакцинации от COVID выявили на Украине
Мир
Байден призвал конгресс США ввести оружейные ограничения в стране
Интернет
Роскомнадзор дал Twitter время до июня на удаление всего запрещенного контента

В Госдуме предложили давать выбор выпускникам между ЕГЭ и ГВЭ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуме предложили предоставить выпускникам школ право выбора между сдачей ЕГЭ и классическими экзаменами. Соответствующий законопроект собирается внести первый зампред комитета по образованию и науке Олег Смолин. Об этом сообщила в четверг, 27 мая, «Газета.ру».

Сдачи не надо: родители призвали отменить ЕГЭ и ОГЭ в этом учебном году
Дистанционка усиливает неравенство между подготовкой школьников в центре и на периферии

«Мы предлагаем право выбора для выпускника и для абитуриента между единым госэкзаменом и классическим экзаменом, который сейчас называется ГВЭ. Я думаю, что [буду вносить проект] уже осенью, если попаду, в составе новой Государственной думы», — заявил Смолин.

Он добавил, что, хотя ЕГЭ и изменился в лучшую сторону, «вреда от него всё же больше, чем пользы». Жизненная цена ЕГЭ, по словам Смолина, крайне высока, потому старшеклассники в последние годы перестают практически заниматься образованием и занимаются исключительно подготовкой к ЕГЭ.

«В результате мы получаем людей с приличными результатами ЕГЭ, но без среднего общего образования», — уверен депутат.

В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля. В этом году выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут выбрать государственный выпускной экзамен (ГВЭ).

В настоящее время право сдавать государственный выпускной экзамен после 11-го класса на постоянной основе закреплено за детьми-инвалидами, учениками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), воспитанниками специализированных школ или интернатов закрытого типа, а также школьниками, отбывающими наказание в исправительных колониях.

Чтобы сдавать ГВЭ, необходимо написать специальное заявление. Также требуется предоставить документы, подтверждающие невозможность сдавать ЕГЭ. Для этого ребенка направляют в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК).

26 мая министр просвещения России Сергей Кравцов назвал временной мерой отмену ЕГЭ для выпускников, которые не поступают в вузы. Решение об отмене единых государственных экзаменов для таких школьников было принято в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

20 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду на то, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать не только планирующие поступать в вузы, но и все выпускники школ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021