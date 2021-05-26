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Кравцов назвал временной мерой отмену ЕГЭ для некоторых школьников

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Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что проведение итоговой аттестации в форме выпускных экзаменов для школьников, которые не поступают в университеты, является временной мерой.

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По словам Кравцова, решение об отмене единых государственных экзаменов (ЕГЭ) для тех выпускников, которые не планируют идти в вузы, было принято в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

«В этом году ситуация позволяет проводить (экзамены) в очном режиме. Но чтобы уменьшить количество школьников в пунктах (приема экзаменов), было принято решение и в этом году для тех, кто не поступает в вузы, проводить государственный выпускной экзамен. Это временная мера», — сказал он в среду, 26 мая.

Ранее, 20 мая, глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду на то, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать не только планирующие поступать в вузы, но и все выпускники школ.

22 апреля Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание единого государственного экзамена.

В этом году ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Первыми школьники будут сдавать географию, литературу и химию. 28, 29 июня и 2 июля предусмотрены как резервные дни. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

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