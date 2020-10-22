Рособрнадзор допустил компьютерный формат ЕГЭ в будущем

В России сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате в будущем возможна. Об этом говорится в интервью главы Рособрнадзора Анзора Музаева, опубликованном 22 октября в исследовании «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

«Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации», — считает Музаев.

При этом он добавил, что активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения и стимулирует учащихся.

«Рособрнадзором рассматривается возможность цифровизации формата проведения государственной итоговой аттестации. Для этого разработаны и внедрены некоторые технологические решения», — подчеркнул глава ведомства.

Музаев напомнил, что с 2015 года устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с использованием компьютера. В контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по информатике с 2009 года включены задания на компьютере. В 2021 году также планируется проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

«Переход на компьютерную форму проведения такого массового экзамена «с высокими ставками», как ЕГЭ, требует длительных педагогических исследований, создания новых моделей заданий, специализированного программного обеспечения, подготовки организационно-технологической и технической базы проведения экзамена, реализации широкомасштабных апробаций, что займет несколько лет и не может быть осуществлено одномоментно», — подчеркнул Музаев.

Материал главы Рособрнадзора в исследовании датирован 10 августа 2020 года. С полным текстом материала можно ознакомится на сайте РАНХиГС.

Ранее глава Рособрнадзора уже сообщал, что вариант сдачи ЕГЭ в 2021 году в дистанционном формате не рассматривается. Он отметил, что сегодня нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удаленно.