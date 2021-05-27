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Песков оценил шансы на реализацию плана по вакцинации от коронавируса

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Реализация плана по вакцинации от коронавируса 60% россиян до осени зависит от самих граждан. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Жест добровольный: Путин выступил против обязательной вакцинации
Также президент сообщил об улучшении экономической ситуации в стране

«Надежда, конечно, есть, главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтоб создать инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Как добавил Песков, в настоящее время все зависит от ответственности россиян и их желания прививаться.

Ранее в этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

18 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что к осени текущего года вакцинацию в РФ пройдут порядка 60% взрослого населения страны. Она подчеркнула, что именно этих показателей необходимо добиться для победы над коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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