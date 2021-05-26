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Грузовые рейсы авиакомпании Alitalia перестанут летать над Белоруссией

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Итальянская авиакомпания Alitalia решила изменить маршруты грузовых рейсов в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске. Информация следует из заявления компании, опубликованного в среду, 26 мая, в Twitter.

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«До вчерашнего дня указов о запрете полетов над Белоруссией не издавалось, но с сегодняшнего дня мы приняли решение об альтернативном маршруте для грузовых рейсов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, решение было принято в соответствии с рекомендациями Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по безопасности полетов в воздушном пространстве Белоруссии, опубликованном 26 мая на сайте организации.

Согласно информационному бюллетеню, авиакомпаниям рекомендуется избегать полетов над Белоруссией, кроме необходимых.

Самолет авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. При этом для сопровождения борта белорусские власти поднимали в воздух истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Страны ЕС и США резко отреагировали на инцидент и пригрозили Минску санкциями. На следующий день на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство республики.

26 мая директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий и источник «Известий» в крупной российской авиакомпании рассказали, что из-за воздушной блокировки Белоруссии и запрета авиакомпании Belavia осуществлять полеты в страны Евросоюза, белорусская авиакомпания может потерять уже в текущем году около $50 млн.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Говоря о мерах, введенных западными странами в связи с произошедшим, белорусский лидер отметил, что недоброжелатели изменили методы атаки на государство и перешли от организации бунтов к удушению.

Лукашенко также заявил, что независимо от сообщений о минировании готов был отдать приказ посадить самолет, если бы имелась информация о нахождении на борту террориста. Он также отметил, что данные о бомбе поступили не только Минску, но и Вильнюсу и Афинам. Сигнал о минировании пришел, по его словам, из Швейцарии.

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