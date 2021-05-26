Александр Лукашенко заявил о гибридной атаке на Белоруссию.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать всё, чтобы она не переросла в горячую. В ближайшее время мы представим общественности все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Апробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России», — рассказал президент Республики Белоруссь Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил, что задержанный Протасевич является террористом и что он якобы воевал в составе полка Азов на Донбассе. Президент Белоруссии уверен, что борт Ryanair не задерживали в аэропорту Минска. По словам Лукашенко, экипаж 7 часов с кем-то созванивался и сам не хотел улетать.

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