Лукашенко раскрыл детали инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair

Независимо от сообщений о минировании президент Белоруссии Александр Лукашенко готов был дать приказ посадить самолет, если бы имелась информация о нахождении на борту данных о террористе. Об этом белорусский лидер заявил 26 мая на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

«Поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей», — передает его слова госагентство «БелТА».

Речь идет о недавнем инциденте с самолетом компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, но совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщений о минировании, которые впоследствии не подтвердились.

Лукашенко обратил внимание, что в таких ситуациях необходимо четко следовать единственному алгоритму действий — немедленная посадка самолета и спасение людей, что и сделал Минск «в строгом соответствии с авиационными правилами безопасности».

По словам президента, информация о минировании борта поступила в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно, после чего белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета, в то время как он уже пересекал границу Белорусии и находился в воздушном пространстве республики.

«У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа», — подчеркнул он.

В то же время он назвал нелогичными действия пилотов, которые «после раздумий и созвонов» решили посадить самолет в Минске, в то время как лететь до Вильнюса оставалось 70 км. По его словам, белорусская сторона не ожидала, что самолет решит вернуться.

«А теперь главный вопрос: почему никто не захотел принять самолет? Ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев, когда мы сообщили о взрывчатке. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» — отметил Лукашенко.

Он также назвал лестью предположения о том, что инцидент с самолетом был запланированной операцией белорусских спецслужб, и предъявил Западу требования компенсировать расходы Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair.

«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить» — заявил Лукашенко в парламенте.

Инцидент с самолетом, произошедший 23 мая, вызвал бурную реакцию со стороны европейских стран и США. воздушное судно приземлилось в Минске после данных о минировании. Белорусская сторона поднимала для сопровождения борта истребитель. После приземления в аэропорту был задержан оппозиционер и экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находившийся на борту. Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада республика будет реагировать жестко.