Минск потребовал от Риги использовать госфлаг Белоруссии на ЧМ по хоккею

Власти Риги во время проведения в городе чемпионата мира по хоккею должны использовать только государственный флаг Белоруссии. Об этом во вторник, 25 мая, заявил министр спорта и туризма республики Сергей Ковальчук.

«Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь <…> считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой», — говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте министерства.

Ковальчук подчеркнул, что неуважение к госсимволам Белоруссии со стороны официальных лиц Латвии нарушает принципы международного права, демонстрирует неуважение к воле белорусского народа, а также недопустимо в дипломатической практике.

Кроме того, министр указал на то, что спорт всегда был вне политики, объединял людей, а также пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. В связи с этим, по его словам, вызывают недоумение действия официальных лиц Латвии, а также «молчаливое согласие» с их действиями со стороны спортивных функционеров страны.

«Министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений», — добавил Ковальчук.

Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре Риги, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников дипмиссии.

Депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер раскритиковал замену госфлага Белоруссии, заявив, что это мерзко и такие действия лишь испортят отношения между странами. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала эти действия очень странной эмоциональной реакцией.

В свою очередь, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Стакис использует чемпионат мира по хоккею в качестве своей политической сцены. В официальном же заявлении IIHF отмечалось, что федерация не согласна с действиями рижского градоначальника и главы МИД Латвии, а также подчеркивалось, что IIHF сохранит флаг Белоруссии на всех объектах ЧМ по хоккею.

Власти же Риги заявили, что снимут флаги IIHF после требования организации вернуть государственный флаг Белоруссии. Помимо этого, мэрия Вильнюса тоже заменила государственный флаг Белоруссии на используемый оппозицией бело-красно-белый. Указывалось, что это было сделано на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, приземлившемся в Минске, а также из солидарности с властями Риги.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.