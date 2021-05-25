Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Мир
Ереван заявил о гибели военнослужащего в перестрелке на границе с Азербайджаном
Мир
Депутат ФРГ заявил о причастности спецслужб Запада к посадке самолета Ryanair
Мир
Зеленский предложил создать национальное сопротивление на Украине
Туризм
В АТОР назвали готовые выдавать россиянам визы европейские страны
Авто
ГД поддержала проект об ужесточении ответственности за нетрезвое вождение
Мир
В бундестаге оценили реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Мир
Лавров и Макей обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске
Наука
Размер диска Луны увеличится на 6% во время суперлуния
Сюжет:

Минск потребовал от Риги использовать госфлаг Белоруссии на ЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Риги во время проведения в городе чемпионата мира по хоккею должны использовать только государственный флаг Белоруссии. Об этом во вторник, 25 мая, заявил министр спорта и туризма республики Сергей Ковальчук.

Воздушный отток: чем обернулась и к чему еще приведет посадка лайнера Ryanair
Лидеры ЕС закрыли для белорусских компаний свое воздушное пространство и пообещали ввести санкции против физических и юридических лиц

«Спортивная общественность Республики Беларусь и министерство спорта и туризма Республики Беларусь <…> считают возмутительной и недопустимой замену государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой», — говорится в заявлении главы ведомства, опубликованном на сайте министерства.

Ковальчук подчеркнул, что неуважение к госсимволам Белоруссии со стороны официальных лиц Латвии нарушает принципы международного права, демонстрирует неуважение к воле белорусского народа, а также недопустимо в дипломатической практике.

Кроме того, министр указал на то, что спорт всегда был вне политики, объединял людей, а также пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. В связи с этим, по его словам, вызывают недоумение действия официальных лиц Латвии, а также «молчаливое согласие» с их действиями со стороны спортивных функционеров страны.

«Министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений», — добавил Ковальчук.

Сняли с неба: как в Белоруссии задержали основателя тг-канала NEXTA
Самолет с противником Лукашенко посадили в Минске из-за сообщений о бомбе

Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре Риги, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников дипмиссии.

Депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер раскритиковал замену госфлага Белоруссии, заявив, что это мерзко и такие действия лишь испортят отношения между странами. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала эти действия очень странной эмоциональной реакцией.

В свою очередь, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Стакис использует чемпионат мира по хоккею в качестве своей политической сцены. В официальном же заявлении IIHF отмечалось, что федерация не согласна с действиями рижского градоначальника и главы МИД Латвии, а также подчеркивалось, что IIHF сохранит флаг Белоруссии на всех объектах ЧМ по хоккею.

Власти же Риги заявили, что снимут флаги IIHF после требования организации вернуть государственный флаг Белоруссии. Помимо этого, мэрия Вильнюса тоже заменила государственный флаг Белоруссии на используемый оппозицией бело-красно-белый. Указывалось, что это было сделано на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, приземлившемся в Минске, а также из солидарности с властями Риги.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021