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Белоруссия вышлет посла Латвии после инцидента с флагом в Риге

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Белоруссия высылает посла Латвии и других сотрудников диппредставительства из-за инцидента с государственным флагом в Риге, сообщил в понедельник, 24 мая, глава белорусского МИДа Владимир Макей.

По его словам, дипломату предложено покинуть республику в течение суток.

«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — приводит БелТА слова министра.

Инцидент произошел ранее в этот день. Во время проведения чемпионата мира по хоккею вместо государственного флага Белоруссии в центре Риги подняли бело-красно-белый флаг, традиционно используемый оппозицией республики. Как заявил мэр города Мартиньш Стакис, Рижская Дума выражает солидарность народу Белоруссии.

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23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. В Сети также появилась запись разговора пилота лайнера с белорусским авиадиспетчером, согласно которой тот рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности».

В самолете в это время находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали после посадки судна.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Западные страны раскритиковали Минск после инцидента. В частности, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что все самолеты, которые следуют в страну и из нее, должны избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии.

По словам директора департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артема Сикорского, на электронную почту минского аэропорта поступило сообщение от имени солдат палестинской группировки ХАМАС о минировании самолета, в связи с чем ему пришлось совершить экстренную посадку.

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