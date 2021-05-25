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Мэр Риги распорядился снять флаги IIHF после письма Фазеля

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В Риге снимут флаги Международной федерации хоккея (IIHF) после требования организации вернуть государственный флаг Белоруссии. Об этом 25 мая заявил мэр города Мартиньш Стакис.

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«Президент IIHF призывает восстановить прежние флаги в Риге вместо красно-белого флага свободы Белоруссии. В противном случае IIHF просит снять флаги. Каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора. По просьбе господина Фазеля убираем флаги IIHF», — написал Стакис в Twitter.

Также во вторник депутаты палаты представителей (нижней палаты) парламента Белоруссии расценили действия представителей Латвии как продолжение недружественной политики. Подобные провокационные действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия между Белоруссией и Латвией, создают напряжение и на неопределенный срок сдвигают нормализацию отношений, добавили депутаты.

Раскритиковал поступок латвийских политиков и президент IIHF Рене Фазель. По его словам, произошедшее неприемлемо и федерация уже направила соответствующее письмо мэру Риги.

24 мая мэр Риги и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища было вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на своей странице в Facebook объяснил, что поднять флаг Белоруссии ему доверили политические беженцы. Также он упомянул инцидент с самолетом, который произошел днем ранее.

Позднее в тот же день на фоне инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников. Кроме того, Минск направил ноту протеста в адрес президента IIHF Рене Фазеля после инцидента с флагом. Глава ФХБ Дмитрий Басков заявил, что считает жест рижской администрации актом глубокого неуважения и беспрецедентного давления по отношению к спортсменам.

23 мая самолет компании Ryanair экстренно сел в белорусском аэропорту из-за сообщения о минировании. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали, что вызвало резкую критику со стороны ЕС.

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