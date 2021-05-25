Глава IIHF заявил об использовании мэром Риги ЧМ в качестве политической сцены

Мэр Риги Мартиньш Стакис использует Чемпионат мира по хоккею в качестве своей политической сцены. Об этом во вторник, 25 мая, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Мы совершенно точно сохраним истинные цвета флага Белоруссии — красный и зеленый. Вчера флаг поменял мэр Риги, мы этого не можем принять. <…> Флаг был замещен в общественном месте, на это мы повлиять не можем. Но если в Риге будут заменены цвета настоящего белорусского флага, то мы приспустим все свои флаги и снимем их. IIHF не может быть частью того, что происходит в Риге», — сказал он «РИА Новости».

Фазель подчеркнул, что нельзя просто взять и поменять флаг страны, так как это неприемлемо. Кроме того, глава IIHF прокомментировал слова мэра Риги Стакиса по поводу снятия флагов федерации, указав на то, что он делает все это в своих личных политических целях, так как через две недели там будут выборы.

«Мне совершенно не нравится то, что чемпионат мира по хоккею используется в качестве сцены для политика», — добавил он.

При этом в официальном заявлении IIHF говорится о том, что федерация сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира по хоккею в Риге. Помимо этого в IIHF не согласились с действиями мэра Риги и главы МИДа Латвии Эдгара Ринкевича, которые сменили государственный флаг Белоруссии, добавив, что действия белорусского правительства не связаны с действиями игроков, которые выступают под флагом страны на этом турнире.

Ранее в этот день стало известно, что в Риге снимут флаги IIHF после требования организации вернуть государственный флаг Белоруссии.

Накануне мэр Риги и министр иностранных дел Латвии заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников.

В свою очередь депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер раскритиковал замену госфлага Белоруссии, заявив, что это мерзко, а такие действия лишь испортят отношения между странами. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала эти действия очень странной эмоциональной реакцией.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось.

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.