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В Вильнюсе заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный

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Мэрия Вильнюса заменила государственный флаг Белоруссии на используемый оппозицией бело-красно-белый. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил новостной сервис BNS.

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Как отметил представитель градоначальника по связям с общественностью Каролис Вайткявичюс, это было сделано на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, приземлившемся в Минске, а также из солидарности с властями Риги, которые также сменили государственный флаг Белоруссии.

Ранее в этот день глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что мэр Риги Мартиньш Стакис использует чемпионат мира по хоккею в качестве своей политической сцены. В официальном же заявлении IIHF отмечалось, что федерация не согласна с действиями рижского градоначальника и главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, а также подчеркивалось, что IIHF сохранит флаг Белоруссии на всех объектах ЧМ по хоккею.

Кроме того, власти Риги заявили, что снимут флаги IIHF после требования организации вернуть государственный флаг Белоруссии.

Накануне Стакис и Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре Риги, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников дипмиссии.

В свою очередь, депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер раскритиковал замену госфлага Белоруссии, заявив, что это мерзко и такие действия лишь испортят отношения между странами. Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом назвала эти действия очень странной эмоциональной реакцией.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее осудили страны Запада. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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