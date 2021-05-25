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В Рижской думе осудили инцидент с заменой флага Белоруссии на ЧМ по хоккею

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Замена государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге — это мерзко, такие действия лишь испортят отношения между странами. Об этом во вторник, 25 мая, заявил «Известиям» депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер.

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«Стыд, позор, возмущение. Без необходимости спорт, как винегрет, перемешан с политикой. Снятие и замена флага Республики Беларусь на никем не признанный флаг оппозиции, думаю, что и глупо, и мерзко и до невозможности испортит отношения между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь. Не только испортит, но и уже испортило», — подчеркнул он.

Также депутат предположил, что такие действия нанесут в будущем как экономический ущерб, так и ущерб престижу страны, и добавил, что предпринявшие подобные действия мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич как минимум достойны суда за хулиганство. Плинер указал на то, что в случае, если кто-то в Латвии срывает государственный флаг и его личность устанавливают, то его за это судят, а мэр Риги и глава МИДа, по словам депутата, фактически сорвали флаг суверенного государства.

«26 мая пройдет очередное пленарное заседание. Мы внесем проект решения о том, что мэр Риги не имеет права ни на какие международные действия или заявления, не согласовав это с Думой. Да и вообще чемпионат организует не Рига, а Международная федерация хоккея, а Федерация хоккея Латвии и фактически латвийское государство, Рига оказывает относительно небольшую финансовую помощь в проведении чемпионата. Международные дела вообще не входят в функции Риги», — подчеркнул Плинер.

Ранее в этот день стало известно, что в повестку заседания Рижской думы внесен вопрос по инциденту с заменой флага Белоруссии. Инициатором выступила партия «Русский союз Латвии». По мнению представителей политсилы, правящие политики совершили провокацию, направленную не только на отношения между Латвией и Белоруссией, но и на спортивное международное сотрудничество в целом.

Накануне мэр Риги и глава МИД Латвии заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность народу Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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