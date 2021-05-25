В Рижской думе осудили инцидент с заменой флага Белоруссии на ЧМ по хоккею

Замена государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге — это мерзко, такие действия лишь испортят отношения между странами. Об этом во вторник, 25 мая, заявил «Известиям» депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер.

«Стыд, позор, возмущение. Без необходимости спорт, как винегрет, перемешан с политикой. Снятие и замена флага Республики Беларусь на никем не признанный флаг оппозиции, думаю, что и глупо, и мерзко и до невозможности испортит отношения между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь. Не только испортит, но и уже испортило», — подчеркнул он.

Также депутат предположил, что такие действия нанесут в будущем как экономический ущерб, так и ущерб престижу страны, и добавил, что предпринявшие подобные действия мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич как минимум достойны суда за хулиганство. Плинер указал на то, что в случае, если кто-то в Латвии срывает государственный флаг и его личность устанавливают, то его за это судят, а мэр Риги и глава МИДа, по словам депутата, фактически сорвали флаг суверенного государства.

«26 мая пройдет очередное пленарное заседание. Мы внесем проект решения о том, что мэр Риги не имеет права ни на какие международные действия или заявления, не согласовав это с Думой. Да и вообще чемпионат организует не Рига, а Международная федерация хоккея, а Федерация хоккея Латвии и фактически латвийское государство, Рига оказывает относительно небольшую финансовую помощь в проведении чемпионата. Международные дела вообще не входят в функции Риги», — подчеркнул Плинер.

Ранее в этот день стало известно, что в повестку заседания Рижской думы внесен вопрос по инциденту с заменой флага Белоруссии. Инициатором выступила партия «Русский союз Латвии». По мнению представителей политсилы, правящие политики совершили провокацию, направленную не только на отношения между Латвией и Белоруссией, но и на спортивное международное сотрудничество в целом.

Накануне мэр Риги и глава МИД Латвии заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность народу Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.