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В Эстонии прокомментировали замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге

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Замена государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Риге — это очень странная эмоциональная реакция. Об этом во вторник, 25 мая, заявила «Известиям» депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом.

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«Это очень странная такая эмоциональная реакция. С одной стороны, я понимаю желание выразить солидарность с народом Белоруссии. С другой стороны, я не понимаю, за что наказывать сборную страны, если вы хотите выразить с ней солидарность. То есть в этом смысле мне показалось, что это все такой накал эмоций, который не очень уместен в политике», — сказала она.

При этом евродепутат отметила, что отношения между Белоруссией и Евросоюзом в настоящее время находятся в «низшей точке», поэтому, по ее мнению, удивляться уже ничему не приходится.

Накануне мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре столицы, расположенный вместе с флагами других стран — участниц чемпионата мира по хоккею 2021 года. Вместо красно-зеленого полотнища вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией. Как заявил мэр города, Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Белоруссия объявила о высылке посла Латвии и других сотрудников.

В свою очередь депутат Рижской думы от фракции «Русский союз Латвии» Яков Плинер раскритиковал замену госфлага Белоруссии, заявив, что это мерзко, а такие действия лишь испортят отношения между странами.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что инциденты, в основе которых лежат политические решения, могут привести к непоправимым последствиям для профессионального спорта.

Подверг критике поступок латвийских политиков и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. По его словам, произошедшее неприемлемо и федерация уже направила соответствующее письмо мэру Риги.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторое из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича. 24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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