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Назван лучший способ инвестирования 100 тыс. рублей

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Последние несколько лет российский фондовый рынок переживает настоящий ренессанс с точки зрения притока денег розничных инвесторов — не только состоятельных, но и начинающих, например, со 100 тыс. рублей. Об этом заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий во вторник, 25 мая.

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По словам финансиста, в прошлом году активы физических лиц выросли на 2 трлн рублей. Он отметил, что для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции — и российские, и зарубежные.

Облигации — это более консервативный инструмент. Они обычно имеют доходность на 2–3% выше депозитов. Если смешивать в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать волатильность своего портфеля, добавил специалист.

Русецкий посоветовал при долгосрочном инвестировании приобретать акции быстрорастущих компаний. Начинающим инвесторам — диверсифицировать портфель.

Эксперт отметил, что при небольшой сумме инвестирования стоит обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.

Он рассказал, что в ближайшей перспективе интересными выглядят сырьевые компании, которые выросли и еще подрастут на фоне сырьевого мини-цикла.

«После любого кризиса начинается восстановительной рост, который приводит к взлёту цен на сырье и котировок данных компаний», — заключил Русецкий.

В начале апреля управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик заявил «Известиям», что сейчас стоит покупать валюту, чтобы защитить рублевые средства, а также получить дополнительный пассивный доход. Он подчеркнул, что на валюте можно заработать, покупая ее на минимуме и продавая на максимуме.

Во вторник курс доллара на Мосбирже на 11:30 мск снизился на 11 копеек до 73,39 рубля. Евро показал рост на 15 копеек, составив 89,90 рублей.

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