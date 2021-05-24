Путин заявил о содействии РФ в нормализации отношений Киргизии и Таджикистана

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет делать всё возможное для решения острых вопросов между Киргизией и Таджикистаном.

«Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров», — сказал Путин в ходе переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Сочи.

Он выразил уверенность, что Россия сделает всё от нее зависящее для решения этих вопросов, добавив, что решение конфликта должно быть долгосрочным и отвечать интересам обеих сторон, чему Россия будет помогать.

В свою очередь, Садыр Жапаров поблагодарил Путина за внимание к ситуации на границе Киргизии и Таджикистана и за поддержку, оказываемую народу Киргизии. «Россия — наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам сегодня. Еще раз спасибо вам за приглашение и теплый прием», — сказал Жапаров.

Он напомнил, что прошлая встреча с Путиным была три месяца назад, и нынешние переговоры стали хорошей возможностью рассмотреть итоги двухстороннего сотрудничества.

Военный конфликт произошел на одном из участков границы Таджикистана и Киргизии в конце апреля. Ему предшествовал конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной», принадлежность которого оспаривают обе стороны.

Обе республики стянули дополнительные военные силы к участку границы, где произошла перестрелка. Уточнялось, что пять погранзастав подверглись атаке, на одной из них начался пожар.

К вечеру стороны смогли договориться о прекращении огня с 17:00 мск. Они взяли на себя обязательство отвести силы на места прежней дислокации.

Однако 30 апреля перестрелка на киргизско-таджикской границе возобновилась. Таджикские силовики произвели обстрел села Кызыл-Бел в приграничном с Киргизией районе. Позже стороны решили отвести войска от линии государственной границы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует достигнутые договоренности между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений.

В результате конфликта, по данным министерства здравоохранения и социального развития Киргизии, погибли 13 и пострадали 134 человека. Кроме этого, в Киргизии сгорели десятки жилых домов, школа и погранзастава.

СМИ Таджикистана сообщали о примерно 90 пострадавших и около 10 погибших с таджикской стороны, пока официального подтверждения информации нет.