Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»

В ходе исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» забеременела 21 женщина, у них не были обнаружены нежелательные реакции на действие препарата. Об этом сообщили в четверг, 20 мая, в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — Ред.) зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от трех до восьми месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время на млекопитающих проводятся дополнительные доклинические исследования. Их цель заключается в дальнейшем определении безопасности применения вакцины у беременных. При этом, согласно информации центра, 18 мая родилось первое поколение животных, получивших вакцину во время беременности матерей. У них также не были обнаружены патологические изменения. Исследования продолжаются.

Кроме того, на данный момент в приоритетном порядке обсуждается вопрос проведения процедуры вакцинации от новой коронавирусной инфекции беременных, так как заболевание при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожающего течения COVID-19.

Ранее в этот день директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в ближайшие недели могут начаться исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» на детях.

В настоящее время известны случаи кончины беременных пациенток после вакцинации препаратом от коронавируса AstraZeneca. Так, по информации издания Reuters, 35-летняя женщина в мае скончалась от инсульта после вакцинации данным препаратом. После чего женщинам, которые уже вакцинировались AstraZeneca, посоветовали обследоваться у врачей.

Российский препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе прошлого года и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Вакцина входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день применение препарата одобрено в 66 странах.