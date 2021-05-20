В Центре имени Гамалеи анонсировали исследования «Спутника V» на детях

Исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на детях может начаться в ближайшие недели, сообщил в четверг, 20 мая, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Надеюсь, в ближайшие несколько дней мы получим ответ на этот вопрос для того, чтобы в ближайшие недели приступить к этому исследованию (применению вакцины «Спутник V» для детей. — Ред.), потому что сама жизнь заставляет задумываться над этим для того, чтобы наших детей защитить», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

16 марта Гинцбург сообщал, что испытания «Спутник V» среди детей начнутся летом. В зависимости от возраста и веса детей концентрацию препарата придется уменьшить для достижения иммунологического защитного эффекта, уточнил глава центра.

10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости в масштабной вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Она отметила, что дети переносят COVID-19 очень легко, иммунитет у них вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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