Гинцбург назвал сроки начала испытаний «Спутник V» среди детей

Исследование российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на детях планируется начать летом. Об этом 16 марта заявил директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы планируем летом начать исследование этого препарата на детском контингенте», — сказал Гинцбург в ходе онлайн-брифинга на площадке Международного мультимедийного пресс-центра Sputnik Казахстан.

Он также отметил, что вакцину начнут проверять на детях после окончания исследований с возрастными группами старше 18 лет.

В зависимости от возраста и веса детей концентрацию препарата придется уменьшить для досижения иммунологического защитного эффекта, уточнил глава центра.

Ранее, 13 марта, Гинцбург сообщил, что «Спутник V» показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

По его словам, изначально были сомнения, что эффективность вакцины у пациентов 60+ будет ниже в силу того, что иммунная система будет хуже реагировать на вакцинацию.

О том, что в России нет необходимости в масштабной вакцинации от коронавируса детей, 10 марта заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, дети переносят COVID-19 легко, иммунитет у них вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.

«Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.