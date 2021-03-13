«Спутник V» показал равную эффективность во всех возрастных категориях

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Были сначала сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+, возможно, будет меньше в силу того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По словам Гинцбурга, продолжительность действия препарата может составить более двух лет. По прогнозам, к ноябрю 70% населения страны будет провакцинировано от COVID-19, добавил он.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала в первую очередь вакцинировать от коронавируса пожилых людей, чтобы избежать среди данной возрастной категории риска заболевания COVID-19, который возрос из-за отмены режима самоизоляции.

10 марта Попова заявила, что в стране нет необходимости в масштабной вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Она отметила, что дети переносят COVID-19 очень легко, иммунитет у них вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.

В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Она стартовала в январе текущего года. Граждан бесплатно прививают препаратом «Спутник V».

Препарат стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» зарегистрировали 11 августа прошлого года.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.