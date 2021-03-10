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Попова оценила необходимость масштабной вакцинации от COVID-19 детей
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Попова оценила необходимость масштабной вакцинации от COVID-19 детей

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В России нет необходимости в масштабной вакцинации детей от коронавирусной инфекции. Об этом заявила 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с членами комитета по охране здоровья Госдумы РФ.

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«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — сказала Попова.

Она отметила, что дети переносят COVID-19 очень легко, иммунитет у них вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение масок в метро и запрет на проведение массовых мероприятий возможно будут действовать в столице и после отмены большинства ограничительных мер весной. Он отметил, что решения об отмене ограничений зависят от формирования коллективного иммунитета и темпов вакцинации.

9 марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости коронавируса в России возможен, но показатели осени и весны прошлого года не повторятся.

В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Сделать прививку препаратом «Спутник V» можно бесплатно.

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