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Эпидемиолог допустил небольшой подъем заболеваемости COVID-19 в РФ

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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев сообщил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен, однако показатели осени и весны 2020 года не повторятся. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» во вторник, 9 марта.

«Подъем заболеваемости возможен, но не в такой форме, как осенью или весной 2020 года, потому что уже есть и значительная иммунная прослойка, и очень большая резервная емкость у медицинской системы. Поэтому я не ожидаю каких-то катастрофических вещей», — отметил он.

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Лукашев также уточнил, что отмена обязательного домашнего режима для групп риска, а также разные штаммы могут поспособствовать распространению заболевания у населения России.

«Мы не знаем, какой титр является защитным для коронавируса. Пока что у нас недостаточно данных, но к осени эти данные будут», — заявил эксперт.

Ранее в этот день врач-инфекционист Евгений Тимаков выразил мнение, согласно которому ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету.

Ранее, 5 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, заболеваемость составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

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2 марта генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что эпидемия может завершиться в России к середине текущего года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения.

18 января в России стартовала масштабная вакцинация против COVID-19.

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