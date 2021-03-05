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Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России

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Заболеваемость COVID-19 в России составляет 7,5 на 100 тыс. населения. Об этом сообщила 5 марта вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«В РФ устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 7,5», — заявила она.

Вице-премьер отметила, что это один из самых низких показателей за последнее время.

Голикова также рассказала, что снижение смертности в феврале 2021 года по сравнению с январем составило 21,7%.

5 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве выявляют почти в пять раз меньше заболевших коронавирусной инфекцией, чем на пике вируса в конце прошлого года. В целом ситуацию с COVID-19 в России он назвал стабильной.

В этот же день московский градоначальник отменил обязательный режим самоизоляции для людей 65+ и с хроническими заболеваниями. Пребывание пожилых жителей Москвы на домашнем режиме станет рекомендательным с 8 марта.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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