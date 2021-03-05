Власти Москвы заявили о снижении в пять раз числа новых случаев COVID-19

В Москве выявляют почти в пять раз меньше заболевших COVID-19, чем на пике вируса в конце 2020 года, заявил в пятницу, 5 марта, мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2–3 раза», — говорится в публикации.

По словам градоначальника, в целом ситуация с коронавирусом в России стабильная.

Кроме того, Собянин сообщил, что с 8 марта москвичам из групп риска разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте. Домашний режим для пожилых москвичей и жителей с хроническими заболеваниями будет иметь рекомендательный характер, добавил мэр.

19 февраля Собянин также сообщил о спаде пандемии COVID-19 в Москве.

Ранее, в январе, власти Москвы приняли решение ослабить часть принятых ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений. В частности, перестало быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистан­ционной работы. При этом вопрос о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки остается на усмотрение руководителей.

Кроме того, отменили ограничения на работу в ночное время организаций отдыха и развлечений при условии соблюдения санитарного режима, установленного Роспотребнадзором. При этом граждане обязаны соблюдать масочный режим в общественных местах.