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Эксперт спрогнозировал сроки окончания эпидемии коронавируса в России

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Эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться в России к середине текущего года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения. Такой прогноз сделал во вторник, 2 марта, главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

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«Я думаю, что она [пандемия] действительно закончится в этом году, потому что самый главный фактор — это так называемый коллективный иммунитет. Он накапливается за счет переболевших. Ну и прививки. Два эти процесса приведут к тому, я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Кроме этого, Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в скором времени. Он объяснил, что «это очень большая задача».

Ранее в этот же день замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов высказал мнение, что в России не было второй волны эпидемии коронавируса, так как еще не прошла первая.

По его словам, по сути, Россия живет еще в первой волне. При этом в стране идут стабилизация и снижение инфекционного процесса.

Также во вторник Горелов заявил, что антитела к коронавирусной инфекции имеют не более 10% жителей России.

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