Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Федун поддержал экс-тренера «Спартака» Романцева после операции на сердце
Туризм
В Карелии возьмутся за развитие агротуризма
Экономика
Москва вошла в топ-5 мирового рейтинга изменения цен на элитное жилье
Общество
Ряд россиян получат право на дополнительный отпуск
Общество
Песков счел недоразумением предложение Маска к Путину пообщаться в Clubhouse
Происшествия
В Красноярске 56 школьников госпитализировали после отравления
Общество
Подмосковные врачи спасли мужчину с 90% поражением легких
Экономика
В ОАЭ начали тестировать российские карты «Мир»
Политика
Песков заявил о невозможности достичь целей с помощью санкций
Сюжет:

В Роспотребнадзоре оценили долю россиян с антителами к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не более 10% жителей России имеют антитела к коронавирусной инфекции. Такое предположение 2 марта сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Вылетел в трубу: больных коронавирусом предложили вычислять по сточным водам
Число зараженных можно определить по концентрации частиц SARS-CoV-2 в канализации

Он также отметил, что в некоторых регионах показатель населения, имеющего антитела к COVID-19, может достигать 25%. Ученый подчеркнул, что пока можно делать заявления только о приблизительном уровне иммунитета.

«Мы знаем, что на сегодняшний день в России больше 4 млн человек инфицированы коронавирусом, примерно столько же уже сделали прививку и, предположительно, порядка 2 млн — это случаи бессимптомной инфекции, когда человек не обращался к врачам. Таким образом, можно предположить, что сейчас не больше 8–10% населения имеют антитела», — рассказал Горелов «РИА Новости».

Также Горелов отметил, что в 26 регионах исследования, проведенные Роспотребнадзором, показали, что уровень населения с антителами к коронавирусу достигает 25%.

«Надо понимать, что эти данные не должны восприниматься как абсолютное число. Со временем напряженность иммунного ответа снижается. Поэтому «антительная» цифра будет постоянно меняться», — уточнил ученый.

Ранее в этот же день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, что иммунитет к коронавирусу у 60% населения Россия сформируется ко второй половине 2021 года.

Эксперт рассказал, что для оценки коллективного иммунитета необходимо провести исследования на наличие антител у жителей разных регионов. Вознесенский отметил, что разные исследования, касающиеся формирования коллективного иммунитета, показывают разные результаты.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021