В Роспотребнадзоре оценили долю россиян с антителами к COVID-19

Не более 10% жителей России имеют антитела к коронавирусной инфекции. Такое предположение 2 марта сделал заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он также отметил, что в некоторых регионах показатель населения, имеющего антитела к COVID-19, может достигать 25%. Ученый подчеркнул, что пока можно делать заявления только о приблизительном уровне иммунитета.

«Мы знаем, что на сегодняшний день в России больше 4 млн человек инфицированы коронавирусом, примерно столько же уже сделали прививку и, предположительно, порядка 2 млн — это случаи бессимптомной инфекции, когда человек не обращался к врачам. Таким образом, можно предположить, что сейчас не больше 8–10% населения имеют антитела», — рассказал Горелов «РИА Новости».

Также Горелов отметил, что в 26 регионах исследования, проведенные Роспотребнадзором, показали, что уровень населения с антителами к коронавирусу достигает 25%.

«Надо понимать, что эти данные не должны восприниматься как абсолютное число. Со временем напряженность иммунного ответа снижается. Поэтому «антительная» цифра будет постоянно меняться», — уточнил ученый.

Ранее в этот же день кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, что иммунитет к коронавирусу у 60% населения Россия сформируется ко второй половине 2021 года.

Эксперт рассказал, что для оценки коллективного иммунитета необходимо провести исследования на наличие антител у жителей разных регионов. Вознесенский отметил, что разные исследования, касающиеся формирования коллективного иммунитета, показывают разные результаты.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.