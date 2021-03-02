Эксперт спрогнозировал сроки появления коллективного иммунитета к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу у 60% населения Россия сформируется ко второй половине 2021 года. Такой прогноз дал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Вознеснеский отметил, что коллективный иммунитет к COVID-19 будет формироваться при помощи двух механизмов. Первый — это перенесенный человеком коронавирус, в том числе и бессимптомно.

«Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше 2% населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации», — цитирует Вознесенского «РИА Новости».

Также эксперт рассказал, что для оценки коллективного иммунитета необходимо провести исследования на наличие антител у жителей разных регионов. Вознесенский отметил что разные исследования, касающиеся формирования коллективного иммунитета, показывают разные результаты.

Так, первая лаборатория заявляла о том, что уже 60% жителей крупных городов имеют иммунитет, добавил специалист.

«Также где-то в ноябре было заявление одного из сотрудников Роспотребнадзора о первых результатах проведенных популяционных исследований. Там тоже уже была цифра порядка 50–60%. Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года», — сделал вывод ученый.

Ранее в этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, если сегодняшний темп вакцинации сохранится.

Также Голикова рассказала, что на сегодняшний день страна по уровню заболеваемости находится в той же точке, что и в конце мая 2020 года. При этом она подчеркнула, что число новых случаев коронавирусной инфекции в России снижается, однако остается «достаточно серьезным».

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