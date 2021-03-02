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Эпидемиолог заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

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В России не было второй волны эпидемии коронавируса, так как еще не прошла первая. Такое мнение выразил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов во вторник, 2 марта.

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Эксперт указал, что, для того чтобы говорить о прохождении первой волны пандемии, заболеваемость должна упасть до нулевых значений, а этого еще не происходило.

«По сути, мы живем еще в первой волне. И по классике жанра, если вирус мутирует, значительно мутирует, то, догнав по масштабам распространение, у нас начнется с вами вторая волна», — сказал Горелов в эфире программы «Док-ток» «Первого канала».

В настоящий момент, по его словам, в стране идет стабилизация и снижение инфекционного процесса. При этом он отметил, что Россия уже пережила осенний и весенний подъемы заболеваемости.

Горелов также указал, что делать прививку от инфекции необходимо вне зависимости ото того, перенес COVID-19 человек или нет. Он добавил, что у 18% пациентов, которые переболели инфекцией в бессимптомной или малосимптомной формах, антитела не вырабатываются вовсе.

Масштабы производства вакцин по его словам, на данный момент позволяют говорить, что вакцинироваться от вируса могут и уже перенесшие COVID-19, и те, кто не сталкивался с инфекцией.

Ранее в этот же день Горелов заявил, что антитела к коронавирусной инфекции имеют не более 10% жителей России.

В свою очередь медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский во вторник спрогнозировал, что иммунитет к коронавирусу у 60% населения Россия сформируется ко второй половине 2021 года.

Масштабная вакцинация против COVID-19 стартовала в России 18 января. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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