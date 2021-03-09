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Врач назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету, выразил мнение во вторник, 9 марта, врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«К лету (ситуация с COVID-19. — Ред.) будет стабилизироваться», — приводит «РИА Новости» его слова.

Ранее, 5 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России. По ее словам, заболеваемость в России составляет 7,5 на 100 тыс. населения.

2 марта генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин заявил, что эпидемия может завершиться в России к середине текущего года благодаря вакцинации и формированию популяционного иммунитета у населения.

18 января в России стартовала масштабная вакцинация против COVID-19. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V» — первой в РФ и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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