Грызлов сообщил о срыве заседания контактной группы по Донбассу

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины сорвано, заявил 17 марта полпред России Борис Грызлов, подводя итоги очередной встречи.

Он указал, что Киев уже седьмой год «уклоняется от своих обязательств по прямому диалогу с Донецком и Луганском о будущем режиме территории как главного вопроса мирного политического урегулирования под любым предлогом».

«На этот раз в качестве предлога выдвинуто ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования», — уточнил полпред России.

Грызлов убежден, что Киев стремится устроить военную авантюру в Донбассе, сосредотачивая всё новые силы к линии соприкосновения.

«Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно. <...> Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру. При этом циничный расчет при обстрелах строится на том, чтобы вызвать ответный огонь по украинским войскам и создать таким образом предлог для военной авантюры», — добавил он.

При этом, отметил Грызлов, поведение ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) можно назвать сдержанным, так как они лишь изредка отвечают на обстрелы со стороны украинских силовиков, не нарушая при этом согласованные 22 июля 2020 года договоренности и не подвергая угрозе мирных жителей.

«Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию. Всё это сопровождается массированной информационной кампанией, призванной оправдать агрессивный настрой Киева. Понятно, что украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе не является выходом из этого тупика», — сказал полпред России.

По мнению Грызлова, военная авантюра будет иметь для Украины «плохой исход».

«Единственная альтернатива для Киева — это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины», — добавил он.

Ранее в этот же день управление народной милиции ДНР заявило о резком обострении ситуации на линии соприкосновения за прошедшие сутки. Об эскалации также сообщал накануне представитель самопровозглашенной республики Алексей Никоноров.

14 марта официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий призвал украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах территории республики.

В начале марта военнослужащие ДНР получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли, так как Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе восприняли это как неспособность и нежелание мирного урегулирования ситуации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались.