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В ДНР заявили о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения

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Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) в среду, 17 марта, заявило о резком обострении ситуации на линии соприкосновения за прошедшие сутки.

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«Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении (на юге ДНР. — Ред.) <…> Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек», — говорится на сайте народной милиции.

Отмечается, что украинские силовики с 16 по 17 марта обстреляли территорию самопровозглашенной республики 21 раз.

Накануне представитель ДНР Алексей Никоноров также сообщил, что на линии соприкосновения зафиксировано обострение ситуации.

14 марта официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий призвал украинских силовиков не выполнять приказы ВСУ об обстрелах территории республики.

11 марта в Кремле выразили обеспокоенность в связи с растущим уровнем напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

В начале марта военнослужащие ДНР получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли, так как Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе восприняли это как неспособность и нежелание мирного урегулирования ситуации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Стороны конфликта договорились о перемирии в Донбассе в июле 2020 года. Тем не менее вопрос политического урегулирования решен не был, Минские соглашения не выполнялись, а переговоры саботировались.

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