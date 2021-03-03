Военным Донбасса разрешили стрелять по позициям ВСУ

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Об этом 3 марта сообщило управление Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Отмечается, что подобные меры в ДНР приняли из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия, что на Донбассе восприняли как неспособность и нежелание к мирному урегулированию ситуации.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики и в целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в сообщении.

Днем ранее пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Мария Ковшарь заявила, что Киев блокирует согласование мер по перемирию в новой редакции.

По словам Ковшарь, на состоявшихся в тот же день переговорах, центральной темой обсуждения оставался вопрос эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения. Она считает, что принятие обновленных мер по перемирию помогло бы улучшить процесс верификации и фиксации нарушений режима прекращения огня.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с итогами государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после принятых соглашений о перемирии стороны конфликта продолжают перестрелки.