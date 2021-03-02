В ЛНР заявили о блокировке Киевом согласования мер по перемирию

Киев блокирует согласование мер по перемирию в новой редакции. Об этом заявила 2 марта пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам заседания подгруппы по безопасности контактной группы.

Ранее в этот день состоялись переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.

По словам Ковшарь, центральной темой обсуждения остается вопрос эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения.

«Обострение ситуации на линии соприкосновения, кажется, вполне устраивает киевские власти, так как Украина продолжает блокировать рассмотрение и согласование мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом», —приводит ее слова Луганский информационный центр.

По словам Ковшарь, принятие обновленных мер по перемирию помогло бы улучшить процесс верификации и фиксации нарушений режима прекращения огня.

Также 2 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в 2021 году начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.

Кроме того, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросовет за санкционное давление на Россию по вопросам урегулирования в Донбассе и выразил надежду на его ужесточение.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против РФ. Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.