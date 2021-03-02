Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Мир
Папа римский Франциск предсказал новый Всемирный потоп
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП с четырьмя машинами на МКАД
Мир
В Австрии 41 человек умер после прививки вакциной Pfizer/BioNTech
Мир
Правящая партия ФРГ выступила за облегчение визового режима с Россией
Политика
Путин назначил Маслова главой управления по культурным связям с зарубежьем
Спорт
Чемпион UFC Петр Ян в Дагестане провел подготовку к бою со Стерлингом
Интернет
Роскомнадзор обяжет соцсети создать формы для жалоб на незаконную информацию
Экономика
Страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в январе на 103%
Сюжет:

В ЛНР заявили о блокировке Киевом согласования мер по перемирию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев блокирует согласование мер по перемирию в новой редакции. Об этом заявила 2 марта пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам заседания подгруппы по безопасности контактной группы.

Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса
В команде Зеленского мечтают о люстрации, украинизации и отмене выборов

Ранее в этот день состоялись переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу.

По словам Ковшарь, центральной темой обсуждения остается вопрос эскалации Украиной ситуации на линии соприкосновения.

«Обострение ситуации на линии соприкосновения, кажется, вполне устраивает киевские власти, так как Украина продолжает блокировать рассмотрение и согласование мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом», —приводит ее слова Луганский информационный центр.

По словам Ковшарь, принятие обновленных мер по перемирию помогло бы улучшить процесс верификации и фиксации нарушений режима прекращения огня.

Также 2 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз в 2021 году начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.

Кроме того, сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Евросовет за санкционное давление на Россию по вопросам урегулирования в Донбассе и выразил надежду на его ужесточение.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против РФ. Москва многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Украину выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021